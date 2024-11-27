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Haberler UEFA Avrupa Ligi Lazio - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Lazio ile Ludogorets kozlarını paylaşacak. Lazio'nun ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lazio - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 10:00
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Lazio - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Ludogorets kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Ludogorets MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Ludogorets maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Lazio - Ludogorets MAÇI CANLI İZLE👈

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