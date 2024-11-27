Karabağ - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Karabağ - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karabağ - Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Lyon maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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