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Haberler UEFA Avrupa Ligi

RFS (Rigas Skola) - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında RFS ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. RFS'nin ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki RFS - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 10:54 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:10
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RFS (Rigas Skola) - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

RFS - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RFS ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RFS - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RFS - Anderlecht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RFS - Anderlecht maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉RFS - Anderlecht MAÇI CANLI İZLE👈

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