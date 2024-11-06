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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Nice ile Twente kozlarını paylaşacak. Nice'nin ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:10
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Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Twente maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nice ile Twente kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Twente MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Twente maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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