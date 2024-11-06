Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo Glimt ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo Glimt - Karabağ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Karabağ maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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