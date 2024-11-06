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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Bodo Glimt ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Bodo Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 11:10
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Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Bodo Glimt - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo Glimt ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo Glimt - Karabağ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Karabağ maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Bodo Glimt - Karabağ MAÇI CANLI İZLE👈

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