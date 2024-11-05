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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Tottenham kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 13:51 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 14:10
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Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Tottenham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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