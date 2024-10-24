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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Rangers - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. hafta maçında Rangers ile FCSB kozlarını paylaşacak. Rangers'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Rangers - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 08:40
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Rangers - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rangers - FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rangers ile FCSB kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rangers - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - FCSB maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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