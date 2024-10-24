PAOK - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PAOK - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - Viktoria Plzen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Viktoria Plzen maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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