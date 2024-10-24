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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Eintracht - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. hafta maçında Eintracht ile RFS kozlarını paylaşacak. Eintracht'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eintracht - RFS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 08:40
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Eintracht - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Eintracht - RFS maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht ile RFS kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht - RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht - RFS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht - RFS maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Eintracht - RFS MAÇI CANLI İZLE👈

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