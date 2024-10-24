Athletic Bilbao - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Athletic Bilbao - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Slavia Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Slavia Prag maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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