Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad MAÇI CANLI İZLE👈