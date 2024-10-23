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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. hafta maçında Lyon ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Lyon'un ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 10:00
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Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Lyon - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon - Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Beşiktaş maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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