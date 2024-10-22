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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Elfsborg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:50
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Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Elfsborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Elfsborg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI İZLE👈

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