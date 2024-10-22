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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? FB - ManU Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Braga'nın ev sahipliğinde oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 14:00
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Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? FB - ManU Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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