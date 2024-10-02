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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Fenerbahçe ve Manchester City...

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşacak. Hollanda ekibinin teknik direktörü Joseph Oosting maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 16:00
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Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Fenerbahçe ve Manchester City...

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile kozlarını paylaşacak. Hollanda ekibinin teknik direktörü Joseph Oosting maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Joseph Oosting: "Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz. Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim. 'Fenerbahçe mi Manchester City mi' diye sorulduğunda her ikisini de izlerim, ikisi de hoşuma gidiyor. Bu sene kendimizi Fenerbahçe'ye daha yakın hissediyoruz. Kendimizi geliştirdik, boşuna Hollanda'da 3. olmadık. Bizim de önemli silahlarımız var. Evimizde oynamak güzel. Taraftarlarımız ve sahamız muhteşem. Taraftarların desteğiyle daha çok pozisyonumuzun olacağını düşünüyorum. Manchester Unitad'a karşı oynadığımız kadro yüksek ihtimal yine olacak." ifadelerini kullandı.

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