Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rigas Skola - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rigas Skola ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RIGAS SKOLA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.