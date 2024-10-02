R. Sociedad - Anderlecht maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

R. Sociedad - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. R. Sociedad ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, R. Sociedad - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

R. SOCIEDAD - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

R. Sociedad - Anderlecht maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.