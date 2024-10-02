Porto - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Manchester United maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.