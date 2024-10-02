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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Porto - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Porto - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 13:00
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Porto - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Manchester United maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

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