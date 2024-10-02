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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Avrupa'daki ikinci maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta PAOK'u 3-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, RFS deplasmanına konuk olacak. Letonya ekibini devirerek 2'de 2 yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçı kadrosuna göre çok farklı bir 11'le sahaya çıkmayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın RFS maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 12:59
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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

SLOVAK HAKEM YÖNETECEK

Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak. Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.


Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

KADRO DEĞERLERİ ARASINDA BÜYÜK FARK

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon Euro'luk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon Euro'luk değeriyle son sırada bulunuyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

KASIMPAŞA MAÇINDAN 6 İSİM DEĞİŞİYOR

Galatasaray'da Kasımpaşa maçına 11'de başlayan futbolculardan Fernando Muslera cezası sebebiyle, Osimhen ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesine bildirilmeyen Roland Salli de kadroda yer almayacak. Öte yandan Okan Buruk, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Jelert, Nelsson ve Kerem'i de kulübeye çekecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın RFS maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

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