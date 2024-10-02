Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Avrupa'daki ikinci maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta PAOK'u 3-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, RFS deplasmanına konuk olacak. Letonya ekibini devirerek 2'de 2 yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçı kadrosuna göre çok farklı bir 11'le sahaya çıkmayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın RFS maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.
SLOVAK HAKEM YÖNETECEK
Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak. Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.
KADRO DEĞERLERİ ARASINDA BÜYÜK FARK
Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon Euro'luk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon Euro'luk değeriyle son sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA MAÇINDAN 6 İSİM DEĞİŞİYOR
Galatasaray'da Kasımpaşa maçına 11'de başlayan futbolculardan Fernando Muslera cezası sebebiyle, Osimhen ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesine bildirilmeyen Roland Salli de kadroda yer almayacak. Öte yandan Okan Buruk, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Jelert, Nelsson ve Kerem'i de kulübeye çekecek.
İşte Galatasaray'ın RFS maçı muhtemel 11'i...
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