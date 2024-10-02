Okan Buruk'tan radikal karar! İşte Galatasaray'ın RFS maçı 11'i

KASIMPAŞA MAÇINDAN 6 İSİM DEĞİŞİYOR Galatasaray'da Kasımpaşa maçına 11'de başlayan futbolculardan Fernando Muslera cezası sebebiyle, Osimhen ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesine bildirilmeyen Roland Salli de kadroda yer almayacak. Öte yandan Okan Buruk, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Jelert, Nelsson ve Kerem'i de kulübeye çekecek.