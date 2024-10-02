Karabağ - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Karabağ - Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karabağ - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Malmö maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.