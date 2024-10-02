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Haberler UEFA Avrupa Ligi

IF Elfsborg - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. IF Elfsborg ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, IF Elfsborg - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:16 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:20
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IF Elfsborg - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

IF Elfsborg - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. IF Elfsborg ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, IF Elfsborg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IF ELFSBORG - ROMA KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

IF Elfsborg - Roma maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

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