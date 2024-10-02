Athletic Bilbao - AZ Alkmaar maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Athletic Bilbao - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - AZ Alkmaar maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.