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Haberler UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 11:49 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:16
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan 2. oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcilerimizden, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

BEŞİKTAŞ-Eintracht Frankfurt

John Beaton, İskoçya

Twente-FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi Twente ile mücadele edecek. TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Twente - Fenerbahçe maçında VAR koltuğunda Stuart Attwel, AVAR'da da David Coote oturacak.

RFS-GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Daugava Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile mücadele edecek. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

RFS - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal oturacak.

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