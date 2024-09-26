UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Yeni formatta ilk karşılaşmalarına çıkan 36 takım 1. haftada maçlarını tamamladı. Temsilcimiz Galatasaray evinde PAOK'u 3-1 ile geçti. Fenerbahçe ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'deki puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 00:21
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Deplasmanda mücadele eden Beşiktaş ise Ajax'a konuk oldu. Siyah beyazlılar rakibine 4-0 mağlup oldu.
İşte İlk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 36 takımlı Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU...
1- Ajax 3 PUAN
2- Lazio 3 PUAN
3- FCSB 3 PUAN
4- Tottenham 3 PUAN
5- Galatasaray 3 PUAN
6- Rangers 3 PUAN
7- Slavia Prag 3 PUAN
8- Lyon 3 PUAN
9- AZ Alkmaar 3 PUAN
10- Bodo/Glimt 3 PUAN
11- Fenerbahçe 3 PUAN
12- Anderlecht 3 PUAN
13- Twente 1 PUAN
14- Real Sociedad 1 PUAN
15- Hoffenheim 1 PUAN
16- Midtjylland 1 PUAN
17- Manchester United 1 PUAN
18- Nice 1 PUAN
19- Athletic Bilbao 1 PUAN
20- Eintracht Frankfurt 1 PUAN
21- Maccabi Tel Aviv 1 PUAN
22 - Roma 1 PUAN
23 - Sporting Braga 1 PUAN
24 - Viktoria Plzen 1 PUAN
25- Elfsborg 0 PUAN
26- Porto 0 PUAN
27- Ferencvaros 0 PUAN
28- Union Saint-Gilloise 0 PUAN
29- Olympiakos 0 PUAN
30- PAOK 0 PUAN
31- Ludogorets Razgrad 0 PUAN
32- Malmö 0 PUAN
33- Karabağ 0 PUAN
34- Rigas Skola 0 PUAN
35- Dynamo Kiev 0 PUAN
36- Beşiktaş 0 PUAN
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