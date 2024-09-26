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Haberler UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Yeni formatta ilk karşılaşmalarına çıkan 36 takım 1. haftada maçlarını tamamladı. Temsilcimiz Galatasaray evinde PAOK'u 3-1 ile geçti. Fenerbahçe ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'deki puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 00:21
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UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formattaki ilk hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimizden Galatasaray ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek galibiyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ise konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1'le geçerek iyi başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Deplasmanda mücadele eden Beşiktaş ise Ajax'a konuk oldu. Siyah beyazlılar rakibine 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte İlk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 36 takımlı Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu.


İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU...

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- Ajax 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- Lazio 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- FCSB 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- Tottenham 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- Galatasaray 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- Rangers 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- Slavia Prag 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- Lyon 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- AZ Alkmaar 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

10- Bodo/Glimt 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

14- Real Sociedad 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

15- Hoffenheim 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

16- Midtjylland 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

17- Manchester United 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

18- Nice 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

19- Athletic Bilbao 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

20- Eintracht Frankfurt 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

21- Maccabi Tel Aviv 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

22 - Roma 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

23 - Sporting Braga 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

24 - Viktoria Plzen 1 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

25- Elfsborg 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

26- Porto 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

27- Ferencvaros 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

28- Union Saint-Gilloise 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

29- Olympiakos 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

30- PAOK 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

31- Ludogorets Razgrad 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

32- Malmö 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

33- Karabağ 0 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

34- Rigas Skola 0 PUAN

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