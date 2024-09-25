FCSB - Rigas Skola maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

FCSB - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. FCSB ile Rigas Skola kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - Rigas Skola MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Rigas Skola maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

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