Nice - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nice ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Real Sociedad maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉 DYNAMO KIEV - LAZIO MAÇI CANLI İZLE👈