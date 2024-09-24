Ludogorets - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ludogorets - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets - Slavia Prag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Slavia Prag maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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