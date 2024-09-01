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PAOK'la başlıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. 25 Eylül'de iç sahadaki Paok maçıyla Avrupa serüvenine başlayacak sarı-kırmızılılar, 30 Ocak Perşembe günü Ajax deplasmanında lig etabını bitirecek.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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PAOK'la başlıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. 25 Eylül'de iç sahadaki Paok maçıyla Avrupa serüvenine başlayacak sarı-kırmızılılar, 30 Ocak Perşembe günü Ajax deplasmanında lig etabını bitirecek. Sarı- kırmızılılar, 8 maç sonunda ilk 8'e girerse son 16'ya kalacak. 9-24 sıra arasında yer alırsa da play-off oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü:

🏟 25 Eylül: PAOK

✈️ 3 Ekim: RFS

🏟 23 Ekim: Elfsborg

🏟 7 Kasım: Tottenham

✈️ 28 Kasım: AZ Alkmaar

✈️ 12 Aralık: Malmö

🏟 21 Ocak: Dinamo Kiev

✈️ 30 Ocak: Ajax

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