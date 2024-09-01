PAOK'la başlıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. 25 Eylül'de iç sahadaki Paok maçıyla Avrupa serüvenine başlayacak sarı-kırmızılılar, 30 Ocak Perşembe günü Ajax deplasmanında lig etabını bitirecek. Sarı- kırmızılılar, 8 maç sonunda ilk 8'e girerse son 16'ya kalacak. 9-24 sıra arasında yer alırsa da play-off oynayacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü:
🏟 25 Eylül: PAOK
✈️ 3 Ekim: RFS
🏟 23 Ekim: Elfsborg
🏟 7 Kasım: Tottenham
✈️ 28 Kasım: AZ Alkmaar
✈️ 12 Aralık: Malmö
🏟 21 Ocak: Dinamo Kiev
✈️ 30 Ocak: Ajax