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Yolun sonu Bilbao olsun

Üç temsilcimizin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Monaco’daki kura çekiminin ardından belli oldu. Final maçı 21 Mayıs 2025'te Bilbao'nun stadı San Mames'te oynanacak. Üç temsilcimizden dileriz ikisi finale çıkar.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Yolun sonu Bilbao olsun

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri dün Monaco'daki kura çekiminin ardından belli oldu. Avrupa Ligi'nde bu sezon final, 21 Mayıs 2025'te Athletic Bilbao'nun stadı San Mames'te oynanacak. Bu sezon Avrupa Ligi de aynı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modelinde oynanacak. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Maçların 4'ü içerde 4'ü deplasmanda oynanacak.

İLK 8 DİREKT SON 16'YA

Ligde ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise; ligi 9 ve 24'üncü sırada tamamlayan ekipler arasında play-off maçları oynanacak. Hem içerde hem dışarda oynanacak bu karşılaşmaların ardından tur atlayan takımlar belli olacak. Galatasaray'ın rakipleri arasında Tottenham, Fenerbahçe'nin rakipleri arasında Manchester United, Beşiktaş'ın rakipleri arasında ise Frankfurt var.

Zaferler yaşatacağız

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Yeni format ol dukça dinamik. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Burada yız, önümüze bakacağız. İnşallah nice zaferleri ülkemize yaşa tacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de tüm kupalara talip şekilde yolumuza devam edeceğiz. Gerçekçi bakarsak UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek ve kupaya gitmek daha olası" dedi.

Orta şekerli kura

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Orta şekerli bir kura çektik, güzel olacak. İç saha avantajımızı kullanacağız, deplasmanda da alabileceğimiz kadar puan alacağız. İnşal lah bir üst tura çıkacağız. Sezona güzel başladık ama ayak larımız yere sağlam basıyor. Fazla uçmuyoruz" dedi.

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