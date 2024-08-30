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Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi noktalandı. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 13:56 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 15:56
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Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ:

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel-Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D)

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

TURNUVANIN YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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