Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gözler UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde... Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? Hangi kanal kura çekimini canlı olarak verecek? İşte kura çekimine dair kritik bilgiler...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nde yeni sezon 25-26 Eylül'de oynaancak karşılaşmalar ile başlayacak. Yeni formata göre lig aşaması kura çekimi 30 Ağustos saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. UEFA, bu anları sporseverlerle resmi internet sitesinden canlı olarak paylaşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final maçı ise 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

Fenerbahçe

Maccabi Tel Aviv

Ferençvaroş

3. TORBA

Karabağ

Galatasaray

Viktoria Plzen

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorest

Midtjylland

Malmö

4. TORBA

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Anderlecht

Twente

Beşiktaş

FCSB

RFS

Elfsborg