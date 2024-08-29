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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika haberleri... Futbol dünyasının en önemli organizasyonlarından olan Avrupa Ligi'nde kura çekimi zamanı... Sporseverler, kura çekiminin ne zaman, nerede ve hangi kanalada yapılacağına dair araştırmalar yapıyor. Ayrıntılar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:43
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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gözler UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde... Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? Hangi kanal kura çekimini canlı olarak verecek? İşte kura çekimine dair kritik bilgiler...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nde yeni sezon 25-26 Eylül'de oynaancak karşılaşmalar ile başlayacak. Yeni formata göre lig aşaması kura çekimi 30 Ağustos saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. UEFA, bu anları sporseverlerle resmi internet sitesinden canlı olarak paylaşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final maçı ise 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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