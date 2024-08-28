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Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Yeni formatta lig usulü oynanacak Avrupa Ligi’ne kalmak isteyen siyah-beyazlılar, sahada avantaj arayacak. Maç Tüpraş Stadyumu Stadı’nda oynanacak. Peki Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:20
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Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? | Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yeni transferlerleri ile uçuşa geçen Kartal, bu kez Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano karşısında avantaj arayacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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