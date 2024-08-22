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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa'da play-off turu heyecanı devam ediyor. Sahaya çıkan 3 temsilcimiz ilk karşılaşmalarını tamamladı. Beşiktaş deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kalırken St. Patricks - Başakşehir maçıda aynı skorla tamamlandı. Takımlarımızın maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:13
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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Sarı-kırmızılı ekip 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak 83. dakikada yaşanan pozisyonda Young Boys penaltı golüyle mücadeleyi 3-2 kazandı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Başakşehir ise İrlanda'da konuk olduğu St. Patricks ile golsüz berabere kaldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

İşte temsilcilerimizin oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız...

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 89,160

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İTALYA: 79,106

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İSPANYA: 73,989

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 71,660

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 58,093

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- HOLLANDA: 54,566

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 49,916

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

8-) BELÇİKA: 43,600

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- ÇEKYA: 36,850

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

10- TÜRKİYE: 35,600

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- NORVEÇ: 31,250

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- İSRAİL: 28,750

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