UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Avrupa'da play-off turu heyecanı devam ediyor. Sahaya çıkan 3 temsilcimiz ilk karşılaşmalarını tamamladı. Beşiktaş deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kalırken St. Patricks - Başakşehir maçıda aynı skorla tamamlandı. Takımlarımızın maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:13
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Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Başakşehir ise İrlanda'da konuk olduğu St. Patricks ile golsüz berabere kaldı.
İşte temsilcilerimizin oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız...
1- İNGİLTERE: 89,160
2- İTALYA: 79,106
3- İSPANYA: 73,989
4- ALMANYA: 71,660
5- FRANSA: 58,093
5- HOLLANDA: 54,566
7- PORTEKİZ: 49,916
8-) BELÇİKA: 43,600
9- ÇEKYA: 36,850
10- TÜRKİYE: 35,600
11- NORVEÇ: 31,250
11- İSRAİL: 28,750
13- AVUSTURYA: 26,800
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