Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen ile Hearts Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Hearts maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.