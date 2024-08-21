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Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen ile Hearts'ı karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:02
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Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen - Hearts maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen ile Hearts Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Hearts maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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