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PAOK - Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Shamrock Rovers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, PAOK - Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:58
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PAOK - Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PAOK - Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Shamrock Rovers, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - SHAMROCK ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Shamrock Rovers maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20..30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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