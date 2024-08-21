PAOK - Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PAOK - Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Shamrock Rovers, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - SHAMROCK ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Shamrock Rovers maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20..30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.