Dinamo Minsk - Anderlecht maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Minsk - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Minsk ile Anderlecht Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Minsk - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO MINSK - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Minsk - Anderlecht maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.