Viktoria Plzen - Hirnyk Kryvyi Rih maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen - Hirnyk Kryvyi Rih maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen ile Hirnyk Kryvyi Rih 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Hirnyk Kryvyi Rih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - HIRNYK KRYVYI RIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Hirnyk Kryvyi Rih maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.