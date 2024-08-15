Elfsborg - Rijeka maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Elfsborg - Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Elfsborg ile Rijeka 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elfsborg - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELFSBORG - RIJEKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elfsborg - Rijeka maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.