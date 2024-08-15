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Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borac Banja Luka ile KI Klaksvik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 12:04
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Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Borac Banja Luka ile KI Klaksvik 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORAC BANJA LUKA - KI KLAKSVIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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