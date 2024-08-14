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Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Servette ile Sporting Braga karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:35
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Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Servette - Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Servette ile Sporting Braga 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERVETTE - SPORTING BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Sporting Braga maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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