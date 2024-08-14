Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Panevezys 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - PANEVEZYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.