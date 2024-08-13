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Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Santa Coloma ile Rigas Skola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 17:53
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Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Santa Coloma - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Santa Coloma ile Rigas Skola kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SANTA COLOMA - RIGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - Santa Coloma maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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