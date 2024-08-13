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Astana - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Astana ile Corvinul Hunedoara karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Astana - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 19:22
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Astana - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Astana - Corvinul Hunedoara maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Astana ile Corvinul Hunedoara kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paksi - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTANA - CORVINUL HUNEDOARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Astana - Corvinul Hunedoara maçı 14 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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