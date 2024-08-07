Haberler UEFA Avrupa Ligi

Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Santa Coloma ile Rigas Skola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 10:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Santa Coloma - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Santa Coloma ile Rigas Skola kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SANTA COLOMA - RIGAS SKOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santa Coloma - Rigas Skola maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum
Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor"
DİĞER
Survivor Nagihan Karadere'ye romantik evlilik teklifi! Düğün Monako'da ama damadı sır gibi sakladı!
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahillik başvurusu
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler!
G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum 10:42
Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? 10:38
Rijeka - Elfsborg maçı ne zaman? Rijeka - Elfsborg maçı ne zaman? 10:32
Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? 10:26
Partizan - Lugano maçı ne zaman? Partizan - Lugano maçı ne zaman? 10:15
Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen maçı ne zaman? Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen maçı ne zaman? 10:02
Daha Eski
G.Saray'da ilk 11'de değişiklik! G.Saray'da ilk 11'de değişiklik! 09:52
G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası... G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası... 09:47
Klaksvik - Borac Banja Luka maçı ne zaman? Klaksvik - Borac Banja Luka maçı ne zaman? 09:44
Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? 09:36
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! 09:20
Kerem'den flaş açıklama! Kerem'den flaş açıklama! 08:59