Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Molde - Cercle Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Molde ile Cercle Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - CERCLE BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Cercle Brugge maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.