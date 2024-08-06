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Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panevezys ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 11:04
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Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panevezys ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANEVEZYS - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı 6 Ağustos Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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