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UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu

İsvıçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu

İsvıçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Eşleşmeleri şu şekilde:

Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka) / Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) / Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail) / Servette (İsviçre)

Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan) / Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)

Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) -

Petrocub (Moldova) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

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