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Avrupa'da futbol şov

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde dün gece yarı final heyecanı vardı. Gecenin en dikkat çeken sonucunu Olympiakos aldı. F.Bahçe’yi eleyen Yunan ekibi, Aston Villa’yı 4-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Avrupa'da futbol şov

Avrupa'da dün futbol gecesi yaşandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dün akşam yarı final karşılaşmaları oynandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'da şampiyonluğunu ilan eden ve turnuvanın favorisi olarak gösterilen Bayer Leverkusen, İtalyan ekibi Roma'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Diğer eşleşmede ise Fransız ekibi Marsilya ile İtalyan temsilcisi Atalanta 1-1 berabere kaldı. Gecenin sürprizini ise Konferans Ligi'nde Olympiakos yaptı. Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Yunan ekibi, deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'yı 4-2 yenerek Atina'daki final için büyük avantaj elde etti. Konferans Ligi'ndeki diğer yarı final maçında Fiorentina evinde Club Brugge'ü 3-2 yendi. Rövanşlar 9 Mayıs'ta oynanacak.

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