Haberler UEFA Avrupa Ligi Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Villarreal ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:20
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Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Villarreal - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Villarreal ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Marsilya maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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